Olesk ütles, et otsustas erakonnast välja astuda juba möödunud sügisel, sest erakond on peale erakonna sisese ühenduse Parempoolsed tulekut mõranenud ja vajab radikaalset uuendamist. «Isamaa on harali ja et ma ei oska olla harali olevas erakonnas liige, sest ma ei tea, kuhu poole peaksin hoidma, samal ajal, kui olen veendunud, et erakond peab olema tervik,» põhjendas Olesk.

Korra kohaselt peab lahkumisavalduse menetlema erakonna Tartu piirkonna juhatus, kes annab selle rahuldamiseks erakonna juhatusele, kes valitakse homsel Isamaa suurkogul Tartus. Oma otsusest teatas Olesk erakonna esimeest Helir-Valdor Seedrit neljapäeval.

Algul lootis Olesk, et Isamaa suurkogu toimub aasta algul, sest vaja oli läbi arutada erakonna programmilised seisukohad ja need avalikkusele teatavaks teha. Piirangute tõttu lükkus suurkogu aga edasi ja nüüd ei ole erakonnal piisavalt aega, et teha selgeks erakonna põhimõttelised seisukohad ja programm, rääkis ta.

«Viitsütikuga pommikell hakkas juba varem tööle, sest Isamaa sees olevale rakule nimega Parempoolsed, tundus olevat õige teha see suurkogu ikkagi võimalikult enne päris suve algust ja siit tekkisid uued probleemid: kui palju küsimusi erakonna suurkogu päevakorda mahub?» arutas Olesk.

«On selge, et põhimõttelised küsimused tuleviku, maailma ja Euroopa suhtes on nii mahukad, et erakonna suurkogu neid mõne tunniga läbi ei võta. Erakonna põhimõttelised asjad lükkuvad edasi ja ma ei pea seda õigeks,» ütles ta.