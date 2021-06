Tipust Topini rada algab Suure-Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha kuni Piritale. Joostakse avatud liiklusega teedel. Kokku joostakse 337 kilomeetrit, iga jooksja käib rajal kolm korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8–16 km vahele ja ühe jooksja läbitud kogudistants on 30–42 km.

Jooksuürituse peakorraldaja Sten-Eric Uibo ütles Postimehe otsestuudios, et tegemist on otsekui jooksjate peoga, mille populaarsus on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud. «Esimene aasta jooksime kolme meeskonnaga ning täna oleme jõudnud 60 meeskonnani, kuigi huvi oleks vähemalt kaks korda suurem,» kiitis Uibo eestlaste spordilembust.