Tartu pälvis rahvusvaheliselt tunnustatud rohelise turismisihtkoha tiitli

Alates 2020. aasta kevadest on Tartu koostöös EASi turismiarenduskeskuse ja kuue teise Eesti piirkonnaga osalenud roheliste sihtkohtade pilootprojektis. Projekti eesmärk on Eesti ja sealhulgas ka Tartu tõstmine roheliste turismisihtkohtade maailmakaardile, et jätkusuutlikku turismi hindavate külastajate hulgas atraktiivse sihtkohana välja paista.