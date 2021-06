«Nende ettevõtjate tegevus või toetus on rikastanud meie linnakeskkonda ja loonud paljudele tartlastele toredaid ajaveetmise võimalusi – olgu selleks eelmisel talvel raeplatsil avatud liuväli, jõuluaegne Valgusküla, uus jalgrattakeskus, jalgpallistaadion või Vanemuise teatri hea käekäik,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

B&W Metall toetas Visa halli uue BMX-keskuse rajamist. Spordiklubi Velo ehitas endisest Visa hallist Tartu linnale uue jalgrattakeskuse, mis on ainulaadne kogu Baltikumis.

Saint Gobain Glass Estonia SE/ BU Baltiklaas on Jõululinn Tartu kauaaegne toetaja, kelle kaasabil on Tartu kesklinna viimastel jõuluaegadel ehtinud unikaalne klaaspaviljonidega Valgusküla.

Ehitustrust AS on olnud pikaaegne Tartu linna päeva ürituste toetaja ning viimastel aastatel panustanud ka Jõululinn Tartu ehitus- ja arendustöödesse. Lisaks rahalisele panusele mõtlevad firma spetsialistid koos korraldajatega kaasa ja vajadusel saadetakse kiirreageerides appi tööjõudu.

Tallink on Vanemuise teatri peatoetaja kolmel hooajal järjest, sh 2020. aastal. On suurt tänu ja austust väärt, et Tallink ka neile raskel ajal, kus viirusest tingituna reisijatevedu ja sellega seonduvad majandustulemused suurel määral kahanesid, otsustas jätkata teatri toetamist.