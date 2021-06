Hiljuti kolmanda lapse ilmale toonud Anni Reino rääkis, et see oli tema seni raskeim sünnitus ning taastumine olnuks palju kergem perepalatis koos kaaslasega. FOTO: Sille Annuk

Kuigi viirus taandub, on Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonnas olukord mõne pere jaoks tavalisest keerulisem. Lapseootel ja sünnitavaid naisi paneb imestama haigla kehtestatud reegel, et tugiisik, kelleks enamasti on lapse isa, tohib kaasa minna sünnitusele, kuid teistest patsientidest eraldatud sünnitusjärgsesse perepalatisse enam edasi minna ei tohi, kui ta pole vaktsineeritud või koroonat läbi põdenud.