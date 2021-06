Tänu Giga Investeeringutele sai eelmisel aastal teoks tartlaste ammune unistus – uisuväljak Raekoja platsil. Ettevõtte panus ei seisnenud mitte ainult ehituse ja enam kui kahe kolmandiku kasutuses oleku eelarve katmises, vaid ka igakülgses kaasamõtlemises ning töötajate abis. B&W Metall toetas Visa halli uue BMXi keskuse rajamist. Saint Gobain Glass Estonia SE / BU Baltiklaas on jõululinn Tartu kauaaegne toetaja. Ehitustrust on toetanud linna päeva üritusi ning panustanud viimastel aastatel ka jõululinn Tartu ehitusse ja arendusse. Tallink on Vanemuise teatri peatoetaja. Rantell paneb õlga alla spordiklubidele, näiteks jalgpalliklubile Welco.