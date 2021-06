Kauna arvates on ristmiku suurim probleem selles, et ülekäiguraja ja kõnnitee puudumise tõttu peavad jalakäijad käima sõiduteel, mistõttu tegi ta linnavalitsusele ettepaneku paigaldada sõiduteele autode hoo mahavõtmiseks künnised. Sellega, et ristmikul jalgsi liikuda pole turvaline, nõustusid paljud teisedki. Näiteks Oa tänava elanikule Kaisa-Triin Kosenkraniusele on silma jäänud, et eriti ebaturvaline on liigelda auklikul sõiduteel lapsevankriga ning tema arvates oleks vaja lõpuni ehitada kogu Oa tänav.