Lisaeelarve on tänapäeva tingimustes möödapääsmatu asi. Kohalike eelarvete tulude struktuur on keskmiselt selline: 50 protsenti isiku tulumaksust, 30 protsenti riigi toetused ja 20 protsenti muud tulud (ruumide rent, kohalikud maksud, vara müük jne). Just see 30 protsenti tingib lisaeelarve vajaduse.