Tartu linnajuhid räägivad üldplaneeringust kuu lõpus

«Uus üldplaneering suunab Tartu arengut järgmised paarkümmend aastat, selle koostamisse on panustatud palju energiat ja selle valmimisele andsid panuse paljud tartlased ning ka eksperdid väljastpoolt Tartut,» lausus abilinnapea Reno Laidre (pildil). Ühtlasi leidis ta, et koroonaaja reeglite tõttu uudsel digitaalsel moel – Zoomi ja Youtube’i vahendusel – peetud avalikud arutelud õnnestusid hästi ja neil registreeriti kokku pea tuhat osalemist.

Rääkides praegu kõneks olevatest olulisematest muudatustest, tõstis Laidre esile Emajõe-äärset matkarada. Nimelt pole mitmed selle piirkonna maaomanikud nõus linna hooldatava matkarajaga, mistõttu mitmes lõigus kavandatakse matkaraja asemele seadusest tulenev kallasrada. Suurimaks erisuseks seal liikumisel on see, et kallasrajal liikumise võimaldamine on kinnistute omanikele kohustuslik.