Esimest korda on avatud sisseastumine ka kahele uuele eestikeelsele magistriõppekavale, mis kestavad vaid aasta. Üks neist on kaasava hariduse õppekava, mis on mõeldud töötavatele õpetajatele, tugispetsialistidele ja haridusasutuse juhtidele, ning selle läbimisel omandatakse teadmised ja oskused selle kohta, kuidas toetada erinevate vajadustega õppijaid. Teine on juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppekava, mille alusel on oodatud õppima keskastme juhid ja tippspetsialistid.