Paistab, et lavastuse tegemiseks on ilm justkui tellitud. Tammsaare loos köetakse ruume nagu katlamajas ja kuigi kogu õukond higistab, on kuningal ikka külm. «Nüüd ei peagi seda näitlema, sest ongi palav,» ütles Elva valla spordijuht Madis Šumanov, kes täidab oma igapäevatöö kõrvalt lavastuses ülempreestri rolli.

Näitlemine on Šumanovil veres, pärast keskkooli mõtles ta teatrikunsti isegi Viljandisse õppima minna. «Keskkoolis sain profikorvpalluriks, hakkasin juba raha teenima. Siis oli selge, et läheb selles suunas, aga tegelikult väga tahtsin näidelda,» rääkis ta.

«Tekstis pilatakse või joonitakse alla inimlikku rumalust, võimuahnust, kergemeelsust ja reeturlikkust. Ega need ei muutu ju kunagi,» põhjendas Pärn. «Et nüüd ainult 1936. aastal poliitikud lolli juttu suust välja ajasid ja et tänapäeval nii ei ole...»

«Kuningal on külm» on üks esimesi vabaõhulavastusi, mida Tartus ja selle ümbruses tänavu õnnestub vaadata (juuni alguses etendati Karlovas rännaklavastust «Läbi linna»). LendTeater polegi nii suurt suvelavastust varem teinud, märkis Pajur.

Koroona tõttu on kogu teatritegemisse paus sisse jäänud. «Loodame, et nüüd õnnestub ikka mängida ka,» lisas Pajur. «Muidu on nii, et teed ja teed, aga mida sa teed, kui mängida ei saa.»