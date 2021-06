Nagu viimasel ajal kombeks, registreeriti ka eile enim uusi koroonapositiivseid inimesi Harjumaal, kokku 12. Neist üheksa on registreeritud Tallinna elanikeks.

Tartumaale tuli ootamatult kuus juhtu. See on tähelepanuväärne, sest alates 11. juunist on lisandunud üks kuni kolm juhtu päevas.