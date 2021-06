Veeteede amet teeb navigatsiooniperioodil ehk ajal, mil ilmaolud võimaldavad veel liiklemist, reide, mille ajal kontrollitakse pisteliselt ohutusvarustust ning juhtide joovet ja juhtimisõigust. Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõndi sõnul on alkoholijoobes juhtide hulk Eesti veeteedel üldiselt langustrendis, sest järjest enam juhte mõistab, et kaine peaga sõita on turvalisem nii neile endile kui ka teistele liiklejatele.