Selgus teatrifestivali Draama programm

Tänavuse Draama programm keskendub ühelt poolt Eesti dramaturgiale, aga teisalt ka ekspordipotentsiaaliga lavastustele. Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome ütles, et isiklikult on tal hea meel selle üle, et programmis on selgelt esindatud ka noorema põlvkonna lavastajad ja kirjutajad. «Ning teisalt selle üle, et mitmed lavastused on alles hiljuti esietendunud ning seega on ka Tartus näha väga värsket teatrit,» sõnas ta.