Vambola Paavo: linnapilt vajab värskendust

Mõnikord Tartu üllatab, ent heas mõttes on selliseid momente veel vähe. Pärast mitmeid kaaslinlaste kriitilisi sõnavõtte keskpargi teemal on seal märgata edasiminekut. Ootamatult ilmusid välja tõelised lilled. Paraku need kuumuses kaua vastu ei pea, sest õiteilu püsimine nõuaks järjekindlat kastmist. Pargis ilutsevad sildid teatavad pretensioonikalt liigilisest mitmekesisusest. Paraku lokkab liigilise rohkuse nime all keskpargis puhas umbrohi. Ei tea ühtki teist linna, kus propageeritakse avalikult umbrohtu ja selle vohamist. Ajast-arust pargipingid asendusid küll uute, ent mitte pilku paeluvatega.