Tartus katsetatud autonoomne vesinikusõiduk jõuab linnaliiklusesse

Buss mahutab kuni kuus reisijat ja on mõeldud eeskätt viimase miili transpordiühenduste parandamiseks. Buss liigub Tartu ülikoolis välja arendatud madalatemperatuurilise vesinikuelemendi jõul ja on sarnaselt teiste Auve Techi loodud sõidukitega võimeline ilma inimese sekkumiseta sõitma nii avalikus liikluses kui ka poolsuletud aladel. Busside liikumist on võimalik jälgida ja vajaduse korral korrigeerida kaugjuhtimise abil.