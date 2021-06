Jaan Toots: Linnavalitsus, küsigem Süku ehituse kohta tartlastelt nõu

Mai keskpaigas kutsusid Tartu viis opositsiooni kuuluvat jõudu linnavalitsust avalikult arutama selle üle, kuhu võiks planeerida südalinna kultuurikeskuse ehitamist. Nüüd, kuu aega hiljem tuli sotsiaaldemokraatidelt vastus, et nemad sellest võimalusest loobuvad. Reformierakonnast on kuulda vaid kõnekat kõrvulukustavat vaikust, mis on ka omamoodi vastus. Mõlema erakonna vastused näitavad tegelikult, milline on laiapindsete arutelude viljakus Tartus.

Sotsiaaldemokraatide põhjendused on kummalised. Väita avalikkusele, et tegu on ebademokraatliku ja kuluaaripoliitikaga, on väär, sest viis opositsioonijõudu kutsusid koalitsioonierakondade esindajaid just nimelt avalikule arutelule.