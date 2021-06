Kogo galerii esitleb ennast kaasaegse kunsti galeriina ja ta seda ongi, tema näituste ja muu tegevusega tasub kursis olla. Tegevjuht Liina Rausil ja tema kaaslastel on ideid ja oskusi kutsuda osalema neid, kellel on hea ruumitunnetus. Tänavune aasta üllatab juba sellega, et üldteemaks on «Ökoloogia – ökonoomia». Praegu on Kogos vaadata Kristi Kongi installatsiooni «Sädelev täht Magenta. Oli see unes või oli see ilmsi?».