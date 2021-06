Ratturid pole keelumärke harjunud autojuhi valvsusega märkama, mistap on bussiootajad ka praegu sunnitud kaherattalistele ruumi tegema.

Linnavalitsusele laekus mitu kaebust, et Kvartali ees on riskantne jalgsi liikuda, ning seetõttu otsustatigi seal rattaliiklust piirata. Kaubanduskeskuse ette paigaldatud liiklusmärgid annavad nüüd jalg- ja tõukerattaga sõitjatele teada, et neid seal näha ei soovita.