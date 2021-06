Kontrollostudele kaasatud noored said politseinike järelevalve all suurema vaevata kauplustest osta alkohoolseid jooke ilma, et müüja oleks nende vanuse vastu huvi tundnud. «Kokku kontrollisime sel moel nelja kauplust ning suisa kolmes õnnestus alaealisel alkoholi või tubakat osta,» rääkis Tartu piirkonnavanem Siim Linnard.

«Peamised põhjused, miks alaealistel õnnestub poest nende jaoks keelatud kaupa soetada on see, et müüjad ei küsi lihtsalt dokumenti. Osad müüjad ei taha tekitada konfliktiolukordi või ei julge dokumenti küsida, aga on ka selliseid klienditeenindajaid, kes lihtsalt ei vaevugi kliendi vanusesse süüvima ega dokumenti küsima,» rääkis Linnard.

Rikkujad said märgukirjad

Ta lisas, et teinekord tuleb ette sedagi, et poemüüja küsib dokumenti ainult visuaalse kontrollefekti loomiseks, tegelikult ta sünniaega ei vaata ning isikut ja pilti ei võrdle.

Piirkonnavanema sõnul on varasematel kontrollostudel müüjad toonud põhjusena ka ülekoormust ja väsimust, mistõttu ei jõua teenindajad iga kliendiga sedavõrd sügavat kontakti luua, et üldse dokumenti küsida. «Piltlikult öeldes pannakse kaup letile, võetakse raha ning sellega kliendikontakt ka piirdub,» nentis politseinik.

Kauplustele, kus rikkumised tuvastati, tehti märgukirjad. Ühtlasi püütakse leida koostöövõimalusi, et olukorda parandada ja müüjate teadlikkust suurendada. Kontrollostude eesmärk on selgitada, mis on rikkumise põhjused, ja jälgida, kas müüjad veenduvad kliendi täisealisuses korralikult.

Ähvardab alkoholi müügiloast ilmajäämine

Kontrollost toimub politseiniku järelevalve all. Politseinikud saavad sellele kaasata vähemalt 16-aastaseid noori. Kontrollostu saab teha, kui politse on saanud info kahtlusest, et kaupluses on alaealistele alkoholi- või tubakatooteid müüdud. Kontrollostu tehing on tühine ehk karistust ei järgne ja ostetud kaup tagastatakse kauplusele, kuid korduvate rikkumiste korral võib siiski kaasa tuua müügiloast ilmajäämise.

Linnardi sõnul tekitab muret, kui kergel käel täiskasvanud lapseealistele alkohoolsed joogid kättesaadavaks teevad. «Seetõttu on politseil suvevahega planeeritud mitmeid tegevusi linnaruumis, et välistada keelatud kauba jõudmist alaealiste kätte. Kontrollime noori ka oma tavapärase töö käigus ning pea igal nädalal anname lapsevanematele üle alaealisi, kes linnatänavail või erapidudel alkohoolseid jooke on tarvitanud ning seeläbi politsei huviorbiiti on sattunud. Kui osa lapsevanemaist on öisest politseikõnest tõsimeeli üllatunud ja hämmingus, siis on kahjuks ka selliseid vanemaid, kelle nõusolekul ja heakskiidul napsitamine on toimunud,» selgitas Linnard.