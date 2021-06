Riigimetsas lõpeb raierahu

«Pesitsevate lindude häirimise keeld on küll kirjas ka seaduses, aga tegelikult teab iga õpetatud ja vastutustundega tööd tegev metsamees ka ise, et linnupesi ei lõhuta ja linnupoegadele viga ei tehta,» lausus RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.

RMK on kõige intensiivsemal pesitsusperioodil, 15. aprillist 15. juunini, pidanud raierahu jba 20 aastal. See tähendab, et raieid tehakse minimaalselt ning ainult neis metsatüüpides, kus lindude pesitsemine on vähetõenäoline. Tänavu peatati raied kõigis metsatüüpides.