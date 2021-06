Paaris asjas olen ma võrdlemisi kindel. See «võrdlemisi» ei tähenda siin muud, kui et kahtlemata on minusuguseid palju rohkem kui mõni, kuid ma lihtsalt ei tea, palju meid just on. Paar asja ise on järgmised. Esiteks on toibumine Covid-19 haiglaravist märksa pikem protsess kui mõni nädal või paar kuud ja teiseks puudutab ta suurel määral inimesi, kelle teadmised viirushaiguste patoloogiast ei ole eriti suuremad kui kolmelise algkoolilapse omad, ning mida kujutab endast viirushaige sotsiaalne rehabilitatsioon, seda ei tea nad üldse.