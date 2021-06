Linnavalitsuse kriisimeeskond on koostanud linna koolidele suunised, milles on kirjas üldised põhimõtted kriisiaja ürituste, sealhulgas ka lõpuaktuste korraldamiseks. Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on ennekõike oluline järgida valitsuse soovitusi, linn lisatingimusi ei sea.