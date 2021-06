Osalt Tartus ja Tartumaal üles võetud ajaloofilm jõuab kinodesse

Filmi eestipoolne tootja Nafta Filmsi kaasprodutsent Esko Rips meenutas põnevat võtteperioodi ja tõdes, et nad said üle-eelmisel suvel Tartumaal kaevikutes üles võtta tõelise sõjadraama kaadreid, mis on ühtlasi ka filmi ühed pöördelisemad hetked. «Vägeva kogemuse said paljud Eesti filmivaldkonna inimesed, aga ka kohalikud loomeinimesed. Näiteks filmi helilooja oli Mihkel Zilmer ning meeskonnas oli päris palju kohalikke tegijaid ja ka vabatahtlikke taustanäitlejaid. See koostööprojekt paneb Eesti ja just Tartu rahvusvahelise filmitööstuse kaardile,» avaldas Rips veendumust.