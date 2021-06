«Sotsiaaltööl on meie elus väga oluline osa, kuigi kõik inimesed ei pruugi seda iga päev märgata. Viimane aasta on pannud meid tõsiselt proovile. Mõnegi inimese elu on muutnud just sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja otsustav käitumine, suunamine ja asjatundlik nõu, teisele on tööl käimise eelduseks isikliku abistaja tugi, kolmanda pere puhul aga võimaldab professionaalne tugiisik erivajadusega lapse kasvatamise kõrvalt vanematel tööl käia,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Tunnustame, et sotsiaaltöötajad on olnud paindlikud ja tulnud toime, eriti kriisitingimustes. Usaldame ja tunnustame kõiki Eesti sotsiaaltöötajaid selles väga olulises töös.»