Olukorda, kus Reformierakonna eelmiste valimiste üks põhilubadusi – Süku – on sattunud suure kriitika alla, tõttavad teda päästma koalitsioonikaaslased sotsiaaldemokraadid. See on igati loogiline käik. Aga hea poliitilise tava järgi ei ole üldse loogiline pilduda värvilisi fraase Eesti 200 ja EKRE pihta.