Oleme töötanud linnavalitsuses ja linnavolikogus pea poolteist aastat Tartu linna uue üldplaneeringu nimel. See on seaduse jõuga protsess, milles kaasrääkimise õigus on absoluutselt igaühel, kes selleks soovi avaldab. Mitte vaid koalitsioonil, mitte vaid volikogus esindatud jõududel. Õigus arvamust avaldada ja sellele tagasisidet saada on igaühel, keda planeering võib puudutada.

Ja mul on hea meel tõdeda, et linlased on oma seisukohti agaralt väljendanud, olgu siis südalinna kultuurikeskuse, Emajõe kallasradade, Ujula tänava pikenduse või sadade muude asjade kohta, mida üldplaneering reguleerib. Nendega on peetud kümneid kohtumisi nii linnaosade kui teemade kaupa, volikogus on vaieldud tuliselt nii eskiisi kui põhilahenduse üle ja see protsess veel kestab. Kestab avatult, läbipaistvalt ja kaasavalt.