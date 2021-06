Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et spordilinnale on seesuguste uudsete kogemuste pakkumine igati kohane. «Kuigi möödunud talv tõi meile üle pika aja väga head uisu- ja suusaolud, on suvel uisutamine kindlasti midagi sellist, mida just igaüks proovida ei ole saanud,» nentis ta.

Libiseb hästi

Ajutise uisuväljaku importija OÜ Hydroseal esindaja Enn Kulp ütles, et väljak koosneb polümeermaterjalist plaatidest, mis meenutavad libedat põrandat. «Põhimõtteliselt ongi vaja tegeleda vaid põrandahooldusega,» ütles ta pinna vähenõudlikkuse kohta.

Libisemine peaks seejuures olema peaaegu samasugune nagu jääl, ent pinnale kukkuda on pisut pehmem. Tootja Xtraice’i uisuväljakuid kasutavad muu hulgas ka iluuisutajad, jääkeegli harrastajad ja NHLi hokimängijad. «See näitab, et asjal on kvaliteet olemas,» leidis Kulp.

Eesti esimene

Rajatav uisuväli on igati keskkonnasäästlik, sest kui tavaline uisuväli toodab ligi 11 000 tonni süsihappegaasi, siis selle väljaku emissioon on null. Kunstväljaku kasuks räägib seegi, et seda saab aasta ringi kasutada.

Samuti on tegemist võrdlemisi soodsa ettevõtmisega. «Kui Tartu Raekoja platsi väljaku maksumus oli ligi 400 000 eurot, siis sellise väljaku puhul saab kindlasti neli korda odavamalt hakkama,» arvas Kulp. Elva vald väljaku eest tasu ei maksa, kuid vastutab korraldusliku poole ja uisulaenutuse eest.

Abivallavanem Kertu Vuks ütles, et Elva vald võttis suvise uisuväljaku pakkumisest kohe kinni. «Osaühing Hydroseal tuli selle ettepanekuga meie juurde ja nad olid kindlad, et just Elva on see koht, kus sellist võimalust katsetada,» sõnas ta.

See on esimene kord, kui Eestis on võimalik kunstväljakuga tutvuda. Pärast kahenädalast prooviaega pakib ettevõte väljaku taas kokku ning edaspidi saavad soovijad seda rentida või soovi korral ka osta.

Uisuväljaku avamine on 3. juulil kell 11 Elva spordihoone parklas. Uisutajad on oodatud järgneva kahe nädala jooksul iga päev kella kümnest hommikul kaheksani õhtul. Oma uiskudega on väljaku kasutamine tasuta, ent uiske on võimalik tasu eest laenata ka Elva spordihoone infolauast. Laenutamise tavapilet maksab viis eurot, sooduspilet kolm eurot tund.