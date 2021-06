Ma vist tean. Kui nüüd küsida, kas ma kartsin, siis aus vastus on – jah ma kartsin. Ma kartsin väga! Mitte sellepärast, et mul arg loomus oleks. Usun, et võin olla üsna vapper, sest olen juba päris kaua elanud. Aga Ahhaas antud ülesannete oma kehaga kogemine nõudis iniminstinkite hülgamist. Või millal laseksite teie vabatahtlikult lahti katuseräästast, kui ripuksite kahekorruselise maja kõrgusel?