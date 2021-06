«Ilma hääl» on Tartu ülikooli kammerkoori ja dirigent Triin Kochi teine ühine album pärast 14 aasta pikkust vaheaega. Albumil kõlavad Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja ilmalikud laulud ning Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel «Canticle of the Sun».

Keerukas kooritsükkel

Tõnu Kõrvitsa loodud kooritsükliga tutvus koor aastal 2016, mil teose VII osa esitati Eesti kammerkooride festivali grand prix’ voorus. Aastal 2019 harjutas koor tervikteose esitamiseks ja otsustati «Canticle of the Sun» salvestada, kuna ükski kodumaine koor selleni veel jõudnud ei olnud. Enamikule kooritsükli soololõikudest leidusid esitajad koori lauljate hulgast, VIII osa «Mother Earth» metsosoprani soolo rollis kõlab Tõnu Kõrvitsa soovitusel tunnustatud ooperi- ja operetisolisti Karmen Puisi hääl.

Cyrillus Kreegi loomingust kõlavad plaadil viis vaimulikku rahvaviisi ja üheksa ilmalikku laulu. Dirigent Triin Koch rääkis, et kammerkoor on laulnud palju Mart Saare muusikat, aga tal kui dirigendil on juba pikemat aega olnud mõttes, et Saar ja Kreek kui sama perioodi heliloojad vääriksid ühtemoodi tähelepanu.

Avastades Cyrillus Kreeki

«Kreegil on küll lugusid, mida lauldakse palju, eriti mõned vaimulikud rahvaviisid, aga on väga palju lugusid, mida eriti üldse ei laulda. Valisin just vähem esitatud teoste hulgast,» ütles Koch.

«Ilma hääl» on salvestatud 2020. aastal Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis, plaat valmis koostöös toonmeistri Tanel Klesmentiga.

Tartu ülikooli kammerkoori ajalugu tutvustav raamat «Koori sisse minek. Tartu ülikooli kammerkoori ajalugu» vaatleb Tartu ülikooli kammerkoori eluolu läbi poole sajandi. Raamatu autor on kammerkoori laulja Ken Ird. «Raamatus otsitakse vastuseid küsimusele, miks meie koor 50 aastat tagasi üleüldse tekkis, ja kutsutakse lugejat kaasa elama Eesti ühe vanima kammerkoori tegemistesse alates sünnikontserdist kuni tänase päevani,» sõnas Ird.

Tartu ülikooli kammerkoor on 1971. aastal loodud üliõpilas- ja kontsertkoor, mida 2001. aastast juhatab dirigent Triin Koch. Koor on on läbi aastate paistnud silma omanäoliste ettevõtmistega: olgu nendeks siis esinemised rabas, lennuangaaris või osalemine Läti XXVI üldlaulupeol.

Lai repertuaar

Tartu ülikooli kammerkoori repertuaaris leidub koorimuusikat Eesti ja rahvusvaheliste heliloojate sulest, nii vanu klassikuid kui ka nüüdisaegset helikeelt. Aktiivse ja uuendusmeelse kontserditegevuse ning heade konkursitulemuste põhjal on koor pälvinud mitmeid tiitleid ja aunimetusi, sealhulgas kahel korral Eesti kooriühingu aasta koori tiitel, ning mitmel korral on koor nimetatud Tartu linna esinduskollektiiviks.

Plaadi ja raamatu väljaandmist toetasid Tartu linn, Eesti kultuurkapital, Tartu ülikool, Tartu üliõpilasmaja ja Tartu kultuurkapital.

Plaadi- ja raamatuesitlus toimub 13. juunil kell 16 Tartu ülikooli muuseumi valges saalis, esitlus on kutsetega.