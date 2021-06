Täna kell 16 saab Tartu linnamuuseumis kuulata kontserti muusikast, mis võis kõlada Emajõelinnas 1830. aasta paiku. Tallinna kammerorkestri muusikud Elo Tepp (viiul), Mari Targo (viiul), Laur Eensalu (vioola) ja Leho Karin (tšello) esitavad kava «Tartu 1830». See on Elo Tepi doktorikontsert, kuhu muusikahuvilistele on sissepääs tasuta.