Eestis on seksuaalvägivalla tõttu kannatanutel saada kiiret abi ühest ja samast kohast alates 2016. aastast. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse (SAK) loojad on Tartu naistearstid Kai Part ja Made Laanpere ning Eestis asuvad need neljas haiglas – Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu Haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas. Keskused on avatud ööpäevaringselt ning neis pakutav abi on tasuta.

On oluline, et seksuaalvägivalla üleelanutele pakutakse kogu vajaminev abi ja tugi ühes kohas ning et iga samm selles keskuses leiab aset nende nõusolekul. See puudutab nii esmast psühholoogilist toetust, meditsiinilist abi ja läbivaatust ja tuge politseisse pöördumisel. Ning meditsiinilist ja psühholoogilist tuge ka siis, kui juhtunust on möödas juba kuid.

Naistearst Kai Part. FOTO: Sille Annuk

Doktor Kai Part, kes töötab nii TÜ Kliinikumi seksuaalvägivalla keskuses kui on ka ekspert Ohvriabi juures, peab märkimisväärseks, et kliinikumi seksuaalvägivallakeskuse viieaastase töö jooksul on pöördumiste arv kasvanud ning ta julgustab kõiki abivajavaid, nii lapsi, naisi kui mehi sõltumata vanusest seksuaalvägivallajärgselt keskuste poole pöörduma. «Me saame tänapäeval kasutada mitmeid innovaatilisi lähenemisi ohvrite abistamiseks ja seksuaalkuritegude tõendamiseks,» rääkis ta. «Ohvri kehalt kogutakse tõendmaterjali isiku DNA kindlakstegemiseks ja tuvastatakse seksuaalkuritegude korral harva esinevaid vigastusi. SOS-pillide abil on võimalik ennetada raseduse tekkimist, tundlike metoodikatega tuvastada varakult nakatumine seksuaalsel teel levivatesse haigustesse. HIV-nakatumist on võimalik ennetada õigeaegselt alustatud profülaktilise antiretroviirusraviga.»

Seni pöördunutest on vajanud SOS-pille 41 protsenti ning HIV kontaktijärgne ravi on olnud näidustatud 44 protsendile. Kohtumeditsiiniline tõendmaterjal on kogutud aga 86 protsendil pöördujatest. Ning jätkutoele on pöördunud enamik esmaselt SAKi pöördunutest.

Justiitsministri külaskäigu ajal arutleti koos naistekliiniku juhtide, sotsiaalkindlustusameti ja prokuratuuri töötajate, Feministeeriumi toimetaja ja mitmete teistega, miks paljud seksuaalvägivallaohvrid ei pöördu abi järele, miks osad menetlused lõpetatakse ja miks alati ei jõuta seksuaalkuriteo tõendamiseni.

Kuulati ka doktor Kai Pardi ülevaadet Euroopa riikide kogemustest, kus vägistamine on seaduses defineeritud nõusoleku kaudu.

Eesti karistusseadustikus öeldakse, et vägistamine on inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemine kas vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama.

Kai Part on veendunud, et vägistamist tuleks Eesti seaduses defineerida mitte ainult vägivalla ja abitusseisundi kaudu, vaid nõusoleku kaudu. See tähendab, et võimaliku kuriteo menetlemisel tuleb tähelepanu pöörata teo toimepanijale, mitte ainult tema ohvrile ja ohvrit küsitledes, kas ta ikka piisavalt palju hakkas soovimatu seksuaalvahekorra ajal partnerile vastu. Seadusandluses peaks Kai Pardi sõnul olema rõhk sellel, kas mõlemad osapooled olid kõigepealt nõus sellega, mis hiljem aset leidis. Kas nad olid vabatahtlikult nõus ja kas nad olid algusest lõpuni nõus.

Naistearst Made Laanpere. FOTO: Sille Annuk