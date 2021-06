Tartlastest tippsportlased said stipendiumid kätte

Tippspordi stipendiumiga toetatakse Tartu sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja seda saavad sportlased kasutada oma edasiseks sportlikuks arenguks ja võistlusalaseks tegevuseks.

«Nimekiri oli pikk ja alade valik kirju. See näitab, et Tartu spordis on tugevaid tegijaid ning nii mõnelegi tänasele stipendiaadile saame juba tänavusel olümpial kaasa elada. Paljud tänased stipendiaadid on seadnud kindla sihi 2024. aasta olümpiamängudel osalemiseks. Stipendiumi oleks väärinud veel nii mõnigi tubli sportlane, kuid rahalised võimalused olid piiratud,» kommenteeris valikut stipendiumikomisjoni liige, linna sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp.