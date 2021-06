AS Tartu Turu kauplejad asuvad tänaval erinevates punktides ning temaatilised kauplemispäevad on koondatud pargis asuvasse suurde telki, kus toimuvad augustis ka toidu- ja veinifestivaliga seotud tegevused. Uuenenud tänavatoiduvaliku nautimiseks, ürituste jälgimiseks ja niisama heaks äraolemiseks tulevad nii tänavale kui ka kesklinna parki rannatoolid, võrkkiiged ja istumiskohad, aga ka täiendavad piknikukohad.

«Parima elukeskkonna loomine vajab pidevat mõtestamist ja julget lähenemist meie igapäevases ühises avalikus ruumis. Autovabaduse puiestee edulugu eelmisel aastal näitas, et tartlased ootavad värskeid mõtteid ja soovivad ka kaasa rääkida oma kodulinna tuleviku teemadel. Autovabaduse puiestee on just sedalaadi eksperiment ja arutelude platvorm ning sellise traditsiooniga jätkamine on väga loomulik,» ütles linnaarhitekt Tõnis Arjus.