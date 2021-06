Aasta noore tiitli pälvis Emily Hermann. Emily Hermann on ilu- ja rühmvõimlemisega tegelenud üle kümne aasta. Airi Pärn, kes on Emily treener, iseloomustab teda kui ülimalt pühendunud ning töökat neiut. Peale selle on aasta noorel ka suurepärased õpitulemused Elva gümnaasiumis, kus ta lõpetab sel aastal 9. klassi. Veel peab Emily treeneriametit spordiklubis Airi.