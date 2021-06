Tänavatoidu- ja tänavamuusika nädalal osalemine on Tartu Toidujagamise (TT) ja Paranduskeldri (PK) teine koostöö. 2020. aasta alguses korraldati keldri ruumides esimene päästetud toidust valmistatud rikkalik täistaimne tasuta õhtusöök. Üritus oli väga populaarne ja tõi kohale enam kui viiskümmend inimest, kes said aimu Tartu Toidujagamise ja Paranduskeldri tegevusest.

«Maksa, mis võimalik» tuleneb inglisekeelsest väljendist pay what you can. TT kasutab seda lähenemist, kuna pakub külastajale võimaluse määrata ise toidule ja vabatahtlike tööle hinna. Saadud tulu läheb toidupäästjate kütusekulu ja toidujagamispunktide hooldamiseks. TT on mittekasumlik liikumine, mis tegutseb tänu vabatahtlikele ja kogukonna toetusele.