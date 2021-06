Võilillest on tehtud laule ja luuletusi ning punutud pärgi. Võib ju olla silmale kena vaadata, ent seda kollast päikesetervitajat oma murulapil tärkamas nähes läheb paljudel aiapidajatel ikkagi meel mustaks. Nad otsivad kuurist välja võilillejuurija ja saadavad muruniiduki objektile. Et plats puhtaks lüüa. Lihtne see muidugi pole, sest võilill on uskumatult visa tegelane, pressib end välja isegi nii vundamendi äärest kui ka asfaldipraost.