Elan Põlvas, kus on mitmesugused tervisespordi võimalused käe-jala juures: orienteerumisteisipäevakud, tennis, võrkpall, Mammaste suusarajad, lauatennis. Seda viimast on põnev mõlema käega mängida, soovitan proovida. Orienteerumises on põnev see, et kunagi ei tea ette, millal ja kuidas metsast välja jõuad. Ettevõtja ja nõustajana tean, et ärimaailmas alustades on sama tunne. Armastan lugeda harivaid raamatuid. Nüüd just kingiti uutmoodi peamurdja: Kivirähki «Miis kiä` tiidse hussisõnnu», tõeline meie oma «võõrkeelne» pärl.