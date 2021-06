Täna taas uksed avavate ööklubide pidajad on kogetust nördinud

Tartu ööklubide tuntuimas kolmnurgas – Vabank, Level ja Maasikas – on seda hetke kaua oodanud. Nii on Maasikas ainus, mis ei avane veel sel nädalavahetusel.

Nende kolme klubi pidajad lugesid valitsuse otsust alles mõni päev tagasi uudistest ning nentisid nüüd, et terve koroona-aasta on nende kontakt piiranguid kehtestava riigiga peaaegu olematu olnud.

Just seetõttu otsustaski ööklubi Maasikas taasavamisega mitte tormata. «Kui tuli uudis, et kolme päeva pärast peaks avama, siis minu maailmas see nii lihtsalt ei käi,» ütles Maasika tegevjuht Monika Lembit. «Võime hulluks minna, ruttu koristada ja küürida, aga mis see meile lõpuks annab? Endal on selline tunne, nagu me jookseks võidu kellegagi.»

Vastuseta küsimused

Kasumit ükski klubi koroonaajal teenida ei saanud, aga erinevalt kahest teisest ööklubist olid Maasikal toimetulekuvarud. Valitsuse ja linnavalitsuse poole pöördus Maasikas mitmel korral. «Sai kulutatud linnavalitsuse uksi ja saatsime ka valitsusele mitu kirja, et saada vastuseid. Oleme selle aja jooksul õppinud toetuma vaid iseendale, sest infovahetus jätab soovida,» rääkis Lembit.

Sama möönsid Vabanki ja Leveli juhid, kes proovisid samuti valitsusega ühendust saada ja uurisid, millal on lootust klubid taas avada, ning küsisid toetust.

Leveli omaniku Ahto Kalda sõnul saatsid nad isegi peaministrile kirju, aga need jäid vastuseta. «Kuidagi elasime üle ja meeletuid laene või võlgu meil ei ole, aga pidime ikkagi oma ressurssi kasutama, et asja ree peal hoida,» rääkis Kalda. «Hoidsime ka teiste ööklubide juhtidega ühendust, et kuidas asja lahendada, aga kahjuks kuskilt vastuseid ei leidnud.»

Vabank elas samuti piirangute aja raskelt läbi, sest riigilt toetust ei tulnud. «Riik ei ole meiega kordagi ühendust võtnud, et kuidas asjad on, sest ööklubi kui ettevõtlusvaldkond ei kuulu toitlustuse ega kultuuri alla. Praegu jätkame sealt, kus pooleli jäime,» rääkis Vabank Tartu juhataja Berta Mürk.

Kõik kolm Tartu tuntud ööklubi lubavad olla avamisel ettevaatlikud, sest viirus pole päris kadunud. «Kui me ei kontrolli ja laseme inimestel olla, nagu jumal juhatab, siis võib see olukord tagasi tulla, ja seda me ei taha. Kallame halvaks läinud alkoholi ära, ukse peal loendame inimesi ja mõõdame kehatemperatuuri,» rääkis Kalda.

Meelelahutuse vajadus

Klubiomanikud näevad, et inimestel on nende pakutavat meelelahutust vaja. Seda kinnitavad muu hulgas kirjad, mida nad on klientidelt saanud – küsitakse, millal saab taas peole tulla.