Nii nagu möödunud aastatel, ei taha ka sel suvel noored linnast väljas töötada ning eriti vastumeelt on neile marjakorjamine. Kõik 25 täitmata malevakohta ongi just marjakorjamise töörühmades ehk pigem linnast väljas. Seevastu on märksa populaarsemad töörühmad linnas sees, näiteks Maxima poeketis.

Sarap on siiski optimistlik, et rühmad saavad täidetud ning ta julgustas kõiki noori malevasse kandideerima. Ta lisas, et kui on pealehakkamist ja huvi, leidub ka töövõimalust. Tunni aja töötamise eest on olenemata valdkonnast ette nähtud töötasu vähemalt 3,48 eurot. Sarapi sõnul ei tasuks linnaväliseid töid karta, sest just nendes töörühmades on seltskonnelu palju elavam. «Koos elamine ja toimetamine ehk melu on kohe suurem,» leidis ta.