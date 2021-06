Asukoht on ühiskondliku hoone puhul kahtlemata oluline. Ometi mitte tähtsaim. Tartu kesklinna planeeringu põhiküsimuse võiks mu meelest sõnastada nii: kumb on eluks vajalikum – rohelus või hooned. Oodatavaks lahinguks on relvad ihutud, vahest kihlvedusidki sõlmitud. Kes võidavad: puukallistajad või majainimesed? Ja: on's võit ikka... võit?