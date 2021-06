Kohtu otsuse kohaselt on Grossberg süüdi väljapressimises. Ta nõudis oma tuttavalt raha, ähvardades teda vägivallaga ning lubas talle keeldumise korral «matuse korraldada». Kuna süüdistatav oli eelnevalt oma tuttavat peksnud ja varasemalt eluohtliku terviskahjustuse põhjustanud, siis tundis kannatanu, et tegemist on tõepoolest ohuga tema elule.