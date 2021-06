Tartu vaktsineerimiskeskus töötab kogu suve

Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder avaldas heameelt selle üle, et Tartu ja selle lähivaldade elanikud on olnud usinad koroonaviiruse vastu vaktsineerijad. «Tartu linnas ja Tartu vallas on 57 protsenti kõikidest täisealistest vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga, mis on väga tubli saavutus. Selleks et minna sügisele vastu muretumalt, kutsume kõiki, kes veel ei ole end vaktsineerinud, tegema seda suvel,» sõnas Teder.