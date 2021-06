Linnavalitsus on koostanud finantsiliselt tasakaalustatud eelarvestrateegia, millega nähakse perioodi lõpuks ette ka eelarve ülejäägi saavutamist.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu oma eelarvepoliitikas lähtunud sellest, et oleks tagatud linna võimekus oluliste suurinvesteeringute elluviimiseks. «Hariduslinnana hoolitseme selle eest, et meie koolides-lasteaedades oleks tänapäevased tingimused. Suured plaanid on seoses kultuuripealinna programmiga ja uue kultuurikeskuse rajamisega ning energiamajanduse valdkonnas,» ütles ta. «Finantseesmärkideks on lisaks eelarve tasakaalule veel põhitegevuse tulemi püsiv kasv ning netovõlakoormuse kahanemine.»

Linn kavandab kõikide koolihoonete seisukorra ulatuslikku parandamist aastaks 2032. Esimesed tegevused on Karlova kooli ja Veeriku kooli rekonstrueerimine ning Ploomi 1 asuva lasteaiahoone rekonstrueerimine ning juurdeehituste rajamine Kroonuaia kooli tarbeks.

Välja on töötatud ka lasteaedade investeeringute kava, mis näeb ette kõigi lasteaiahoonete rekonstrueerimise aastaks 2034. Igal aastal on kavas rekonstrueerida üks-kaks lasteaeda. Perioodi jooksul on suuremahulisemad tööd kavas Meelespea, Ristikheina ja Helliku lasteaias.

Muu hulgas viib Tartu aastatel ellu rahvusvahelisele žüriile välja pakutud Euroopa kultuuripealinna tegevuskava. Idee kohaselt peab jääma Tartu Euroopa kultuuripealinna 2024 pärandit kandma südalinna kultuurikeskus, milles saavad endale uued ruumid riigile kuuluv Tartu kunstimuuseum ja linnaraamatukogu.

Eelarvestrateegias kajastub nähtavalt keskkonnateadlikkuse teema, sest Tartu energia- ja kliimakava «Tartu energia 2030» elluviimine on järgnevate aastate jooksul linna üheks võtmeülesandeks.