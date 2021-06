Uue seireetapi vältel testitakse juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud elanikku üle Eesti. Uuringu juhi, ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul jääb see praegu viimaseks etapiks. Edasine seirevajadus sõltub viiruse olukorra muutustest.

«Loodame väga, et saavutame suvega sellise vaktsineerituse taseme, et viiruse levik meie igapäevaelu enam senisel moel ei halva. Ülikooli teadlased on valmis olukorra muutudes vajaduse korral seirega taas jätkama,» lisas Kalda.