Rattaringlusel sai kaks aastat täis, see töötab, on menukas. Mis on läinud hästi ja kus on vajakajäämised?

Hästi on läinud sellega, et meil on väga hea meeskond, kes on rattaringlust hallanud. Hästi on ka see, et rattaringlus on populaarne, seda kasutatakse. Linnavalitsuse üks suuremaid hirme oli, et pannakse suur raha alla, aga kasutust ei tule.