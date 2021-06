Veetsin oma lapsepõlves suure osa ajast tollase Pärnu Päikeseraadio ruumides, kus töötasid mu vanemad. Umbes kolmeaastaselt lasti mind iganädalases «Timbu-Limbu show’s» eetrisse ühe saatejuhina, kuigi juhtimiseks oli seda palju nimetada. Minu nimi oli saates Näss ja teine, minust aasta vanem saatejuht oli Nosu. Meie käest küsiti päevakajalistele teemadele kommentaare ja meie siis vastasime, ise vaevu lauseid moodustades. Kuid siiani kohtan vahel inimesi, kes mäletavad seda saadet ja on üllatunud, et viimasest eetriajast on möödunud üle veerand sajandi.