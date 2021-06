Loodusfestival kutsub Linnujämmile

Selle nädala jooksul, 7.–13. juuni, toimub Loodusfestival. Festival kutsub väärtustama linnalooduse kui elukeskkonna mitmekesisust, märkama loodust linnas ning edendama jätkusuutlikke tarbimis- ja käitumisharjumisi. Selle aasta festival keskendub koostööle looduses – selleks on festivali programmi koondatud 70 erinevat sündmust üle Eesti. Piduliku punkti paneb festivalile kontsert Linnujämm.

Linnujämm innustab tähelepanu pöörama lindudele ja linnaloodusele. Ajalooliselt on looduse väärtustamine käinud käsikäes pärimuskultuuriga – kirjanikud ja muusikud on lindudest, nende olekust ja eluviisist rohkelt inspiratsiooni ammutanud. Ka tänapäeval on oluline sillata loodushoidu ja looduse mitmekesisuse väärtustamist kaasaegsete kunstivormide, stiilide ja loomepraktikatega. Linnujämmile tulevad kokku muusikud ja luuletajad, kes loovad Eestis elava linnuliigi laulust inspireerituna oma muusikalise nägemuse või poeetilise sõnateose, mis tõlgendab või tõukub mõnel muul viisil ette antud linnulaulu salvestusest.