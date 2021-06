Tänasest saab anda tagasisidet Elva ujula asukohavalikute analüüsile

Analüüsi eesmärk on selgitada välja sobivad asukohad Elva linna ujula rajamiseks ning analüüsida eri kohtade tugevaid külgi ja kitsaskohti. Analüüs kajastab seitset võimalikku asukohta.

Töös esile tõstetud ja analüüsitud asukohtade valikul on lähtutud sellest, mida on varem Elva valla arengukavas, avalikes aruteludes ja aruteludes kohaliku kogukonnaga välja pakutud. Peale selle on kaalutud sobiva juhtotstarbega kinnistuid Elva linnas ning era- või riigimaid, mis sobituksid asukoha tõttu avalikkusele mõeldud asutuse asukohana.

Töös käsitletakse muu hulgas asukohast tulenevaid võimalikke ja otstarbekaid ehitusmahtusid ning kohtadele kehtivaid piiranguid ja nõudeid. Samuti seda, kui hästi sobivad need erinevatele kliendirühmadele ning kuivõrd kooskõlas on asukohad ja arendus kvaliteetse ruumi põhimõtetega. Kirjeldatud on ka iga asukoha arenduse võimalikku koormust valla eelarvele.

Analüüsi koostas vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp. Ta ütles, et kõige selgemalt tuleb välja tõsiasi, et probleemideta kõigile ja kõigeks sobivat asukohta ujula jaoks Elva vallas ei olegi. «Kohavaliku kaalumisel tuleb esiteks teha mitmeid strateegilisi otsuseid, alustades sellest, millised teenused peavad olema ilmtingimata kättesaadavad valla enda territooriumil,» sõnas ta.

Sepp lisas, et teisalt on oluline seegi, kas vaba aja veetmise võimaluste arendamisel arvestatakse esmajoones kohalike elanike vajadustega või vaadeldakse kõiki suuremaid arendusi samal ajal ka kui täiendust Elva puhkepiirkonna turismivõrgustikule. «Oluline mõttekoht on seotud sellega, kas ja kui suuri arendusi on võimalik vallal lähiaastatel omavahenditest ellu viia.»

Elva abivallavanem Kertu Vuks lubas, et pärast analüüsi avalikku väljapanekut vaadatakse laekunud ettepanekud ja arvamused üle ning neid tutvustatakse juulikuus vallavolikogu istungil.