Esmaspäeval võis Airbnb pakkumiste seast leida Tartu linnapiirist veidi enam kui kilomeetri kaugusel asuva väikese puhkemaja Ku:bik kuulutuse, mis hakkas silma rallinädalaks määratud eriti jõulise hinnatõusu poolest. Kui praegu veel saaks selles grillimisvõimalustega kohas üks inimene ööbida ligi 40 euro eest, siis Rally Estonia ajal tuleks samas paigas koos lisakuludega välja käia juba üle tuhande euro.

Pigem suvalised

Ku:biku omanik Ülo Roop selgitas, et ta on eri veebikeskkondadesse, kaasa arvatud Rally Estonia kodulehele, märkinud erinevaid hindu ning need pidavat olema pigem suvalised. Ehkki ta ei osanud öelda, millise summa juurde ta lõpuks pidama jääb, oli ta veendunud, et võrreldes tavapärasega hind kindlasti kerkib.

Lisaks suurenevale nõudlusele põhjendas Roop hinnatõusu sellega, et ralli ajal on majutusteenuse pakkumine seotud ka suurema riskiga. «Rallidel ja üldse suurüritustel tahavad inimesed ikka end lõdvemalt tunda ning kuigi mul on kindlustus tehtud, on risk ikkagi suurem,» lausus ta.

Eks ole hindadega hullu ka pandud, aga siin on väga lihtne lahendus: pakkumiste paljusus toob hindu ikkagi alla, ütles Margus Kiiver.

Tartus Pallase, Londoni ning Sophia hotelli pidava Verni Loodmaa sõnul on Rally Estonia mõistagi ka hotellidele eriti suure nõudlusega aeg. Siiski ütles Loodmaa, et suurürituseni on veel parasjagu palju aega ning seetõttu on õhus ka paras ports ebaselgust – et rallipääsmed tulid müügile alles mõni päev tagasi, on ka Emajõelinna hotellides veel küllalt kohti saadaval. «Aga jah, eelmisel aastal broneeriti kõik ja ma ei usu, et seegi kord teistmoodi läheb,» lausus ta.

Ainult ralli ajaks

Otepääl, mille ümbruses samuti rallikatsed aset leiavad, pakub praegu oma majast üht tuba 300 euro eest üürile Kalev Madissoo. Tema tõdes, et tal oli plaan ruum teenima panna ka eelmisel aastal, kuid siis jäi tal mõte esimese koroonalaine järelmõjude tõttu siiski teostamata.

Madissoo täpsustas, et seda tuba pakubki ta ööbijatele ainult ralli ajaks, sest siis on nõudlus suur ning maja asukoht sobib kiiruskatsete kohaga väga hästi. Hinna määras ta turu üldist seisu analüüsides: vaatas lihtsalt, millised on teiste omanike pakkumised.

Sellel aastal on Rally Estonia kodulehel kõigil võimalik oma majutusasutusi, aga ka näiteks telkimisalasid huvilistele välja pakkuda. Võistluse meediajuhi Margus Kiiveri sõnul pärineb idee sellises formaadis telkimisplatse ja majutusvõimalusi kokku koondada Soomest. Et siinset rallit peetakse suve kõige magusamal ajal, pidas Kiiver usutavaks, et telkimishuvilisi leidub üksjagu palju.

Nagu Soomes

Eelmisele aastale tagasi vaadates kinnitas Kiiver, et majutusteenuste pakkujatega suuri probleeme ei olnud. Ta pidas aga paratamatuks, et leidub neidki, kes mingil hetkel lähevad teistest märkimisväärselt kõrgemate hindadega õnne proovima. «Eks ole hindadega hullu ka pandud, aga siin on väga lihtne lahendus: pakkumiste paljusus toob hindu ikkagi alla.»

Äsjane hinnavaatlus näitas, et leidub ka neid, kes kõrgemate tasude kehtestamise trendiga kaasa ei lähe. Näiteks pakub Tanel Lepikov kämpingukohti Kastre valda olenemata üritusest 40 euro eest. «Minu huvi on ennekõike see, et inimesed näeksid ka väikseid kohti,» selgitas ta.

Lisaks tõstis Lepikov esile tõsiasja, et vähemalt praegu veel pole kämpingute vastu väga suurt huvi näha ja see ei anna ka loogilist põhjust juba eos hindu kruvima hakata.